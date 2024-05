Razel Aldea, Lady Altas pumalag sa semis

STANDINGS

TEAMS W L

x-CSB 9 0

CSJL 6 2

LPU 6 3

MU 5 3

AU 5 3

UPHSD 5 4

SBU 3 5

SSCR 2 6

JRU 1 7

EAC 0 9

x-swak sa Finals

y-talsik sa Final 4

Mga laro sa Martes

(FilOil EcoOil Centre, San Juan)

10 am – MU vs SBU

2 pm – AU U vs JRU

Pabida si Razel Paula Aldea upang bigyang buhay pa ang paghahabol ng University of Perpetual Help System Dalta sa Final Four, pinahaba ang bangungot ng Emilio Aguinaldo College 25-16 25-19, 20-25, 25-16 sa NCAA Season 99 Women’s Volleyball Tournament Linggo ng hapon sa Filoil EcoOil Centre sa San Juan.

Tinapos ng Lady Altas ang kampanya sa elimination round sa kartadang 5-4 (win-loss), may pag-asa pa sa playoff sa semifinals habang lugmok pa rin sa pinakailalim ang Lady Generals na bokya sa panalo sa siyam na salang.

May mahalagang 11 points, lahat sa atake si team captain, graduating middle bloker Aldea para sa Las Piñas-based squad na na pinangunahan ni sophomore ace Shai Omipon na kumaskas ng 16 markers rekado ang 5 digs.

Sumaklolo si Mary Rhose Dapol sa UPHSD sa iniskor na 10 sa pag-aalsa ng Perpetual Help sa fourth at naging final set pagkaraang makaiwas sa walis ang EAC, bitin sa pinagsamang 25 puntos nina Alex Razonable (15) at Trisha Brutas (10).

Pumukpok naman ng 21 pts. (17 attacks, 4 blocks) si Gayle Pascual nang kaldagin ng defending champion College of Saint Benilde (9-0) ang Luceum of the Philippines (6-3), 21-25, 25-21, 20-25, 25-21, 15-7, para sa oughtright finals slot. (Elech Dawa)