Puwet, ‘ahas’ ni Janella pinusuan ni Win

Ibang-iba na si Janella Salvador ngayon, ha! Ang tapang-tapang na niya, na dapat lang naman, lalo na at sa tingin naman ng marami ay makakatulong sa kanyang career.

Gone are the days nga na dapat kimi siya, na dapat ganito lang siya. Mas bongga nga na ipakita na niya ang dapat niyang ipakita.

Tulad nga ngayon na talagang pinangalandakan na niya ang ‘ahas’ sa kanyang bewang, o malapit sa puwet.

At sa mga posing nga na ginawa niya, sumilip na rin talaga ang wetpaks niya, ha! Na in fairness, bukod sa makinis, ay maumbok din talaga.

“Purrr!” simpleng caption lang ni Janella.

Eh, di ba? Kahit naman noon ay sinasabi na niyang mahilig siya sa ahas. Kaya nga bagay sa kanyang role na Valentina sa ‘Darna’ eh.

At siyempre, mas kinilig, naaliw ang mga fan, nang makita rin na pinusuan ni Win Metawin sa post niyang `yon.

“Pakkk, nag-heart si Win.”

“Hot daw sabi ni Win.”

“That’s hot. OMG ni-like ni Win.”

“Simply gorgeous. Kabogera ang ahas mo.”

“Grabe, makamandag ang alindog ni Janella, ha!”

“The snake tattoo!”

“Si Janella ang klase ng ahas na bukod sa makamandag, ay nakaka-in love pa rin.”

“Kaya pala ang taas ng heat index ngayon, eh.”

Bongga, di ba? (Dondon Sermino)