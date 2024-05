Inatasan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang mga ahensiya ng gobyerno na gawing simple ang pagkuha ng permit ng infrastructure flagship projects (IFPs) upang mapabilis ang implementasyon ng mga ito.

Batay sa inilabas na Executive Order na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin, binigyang-diin ang pangangailangang mapalawak at ma-update ang infrastructure ng bansa upang makamit ang makabuluhang pagbabago sa ekonomiya at pag-unlad ng bansa.

Sinabi ng Pangulo na sa kasalukuyan ay mayroong 185 IFPs na inaprubahan ng National Economic and Development Au-thority (NEDA).

“There is a need to further streamline the process for issuance of required licenses, clearances, permits, certifications o authorization upang mapabilis ang implementation ng IFPs alinsunod sa inamiyendahang RA 9485,” anang Pangulo .

Ang EO 59 ay para sa lahat ng ahensiya at departamento ng gobyerno, kabilang na ang government owned-and con-trolled corporations at iba pang tanggapan, local government units na nagpapalabas ng mga lisensiya, clearances, permits, certifications o authorization na kailangan para maaprubahan ang IFPs.

Iniutos din ni Pangulong Marcos Jr. na gawing simple ang requirements sa IFPs at gawing madali ang mga proseso. (Aileen Taliping)