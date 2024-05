NAIA terminal 1 dapat gayahin ng terminal 3

Sa mga panahon ng galaan kagaya ng summer, karaniwan na lamang na pulutan ng ating mga kababayan ang serbisyong nararanasan nila sa iba’t ibang terminal ng Ninoy Aquino International Airport (NAIA) kung ang pag-uusapan ay ang pagbiyahe sakay ng eroplano.

At sa apat na terminal ng naturang paliparan, pinakapaboritong paksa, hindi lamang ng mga bumibiyahe kundi maging ng media ay ang terminal 3 na pinakabago sa lahat.

Lumalabas kasi na ito ang pinakaraming perhuwisyong idinudulot sa mga pasahero sa halos lahat ng aspeto at prosesong pinagdadaanan ng isang pasaherong pasakay ng eroplano, patungo man sa abroad o mga lokal na destinasyon.

Ang terminal 3 ay ginagamit ng maraming airline companies na may biyahe patungo sa ibayong dagat at mayroon rin na ilang mga lokal na destinasyon na nagmumula dito.

Samantala, ang terminal 2 naman ay pinaghahatian na ngayon ng dalawang kumpanya para sa kanilang mga lokal na destinasyon habang ang kau-unahang terminal 1 ay ginagamit ng ibang mga international routes.

Ang terminal 4 ay nananatili naman para sa mga lokal na ruta ng ilang kumpanya.

Sa mga nabanggit na terminals, lalo sa mga nagsisilbi para sa mga international flights, ang terminal 1 ang tila pinakakaunti ang mga nagrereklamo kung ang serbisyo ang pag-uusapan gaya lamang ng temperatura sa loob nito at ang proseso sa immigration.

Nasabi ko ito dahil sa ilang beses kong pagbiyahe patungo sa ibayong dagat na gumagamit ako ng terminal 1 ay halos wala akong naging problema paalis at sa muling pagpasok sa Maynila.

Pagbaba pa lamang sa paradahan ng sasakyan ay maayos ang sistema hanggang sa pagpasok patungo sa immigration counter basta nakapagregister ka lang agad sa e-travel system.

Mabilis din ang proseso sa mga check-in counters ng mga airline company at halos ganoon din sa first and final security check bago pumasok sa departure lounge.

Sa pagbalik ay ganoon din ang aking naranasan dahil paglabas ko ng eroplano ay dire-diretso lamang ako sa immigration check-out gamit ang kanilang e-arrival gate hanggang sa customs declaration at sa arrival extension kung saan pinapayagan na pumarada ang mga susundo.

Napapaisip tuloy ako, bakit ang terminal 1 na siya pang pinakaluma ay lumalabas na pinakakaunti ang stress na ibinibigay sa mga papalabas at papasok na mga pasahero.

Hindi ba ito kayang gayahin ng terminal 3?