Mikee pinaligaya mga Ilonggo

Hindi hadlang ang init ng panahon sa mga ganap ng mga Kapuso star.

Katunayan, patuloy nga ang kanilang pagbibigay saya sa iba’t ibang mga festival, Kapuso show, sa iba’t ibang panig ng bansa courtesy of GMA Regional TV.

Extra special ang selebrasyon ng Pistay Dayat 2024 ng Pangasinan last May 1 dahil naki-join in the fun at groove to the beat sina Lianne Valentin, Juancho Triviño sa ‘Gayaga: Pangasinan Festival Street Dance Exhibition’.

Hindi rin nagpahuli ang mga taga-Capiz dahil sa unang araw rin ng buwan ay dinayo sila ng ‘Widows’ War’ cast na sina Bea Alonzo, Jeric Gonzales, Rafael Rosell, Jean Garcia. Isang fun-filled Kapuso Fiesta ang ginanap sa Pueblo de Panay Technopark, Roxas City, Capiz.

Nitong May 2 naman, bumiyahe pa-Batangas ang ‘All-Out Sundays’ barkada na sina Sofia Pablo, Allen Ansay, Hannah Precillas, at Jeremiah Tiangco para painitin ang opening ceremony ng Calacatchara Festival 2024 sa Calaca City Gymnasium, Calaca City, Batangas.

Bicol-bound naman sina Andrea Torres, Ahron Villena that day para sa Magayon Festival that same day sa Peñaranda Park, Legazpi City, Albay.

Good news din para sa mga Kapusong Ilonggo dahil nag-spread ng good vibes sina Mike Tan, Mikee Quintos, Kristoffer Martin, Zonia Mejia, Boobay sa 52nd Carabao-Carroza Festival.

Sinamahan sila ng fans sila sa Kapuso Fiesta noong May 4, sa Pavia Public Plaza Auditorium, Pavia, Iloilo.

Sobrang enjoy nga raw sila, ha!

Anyway, simula pa lang ng Mayo ay umaapaw na sa sorpresang hatid ng GMA Regional TV! Abangan pa ang mga artistang iikot sa regions this summer!

Pero sana nga, walang kontrobersiya na mangyari, na may singit-singit, ha! Hahahaha!

Kaloka! (Dondon Sermino)