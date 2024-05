Upang masigurong mapakinabangan ang lahat ng lupa ng gobyerno, iniutos ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr ang pagbuo ng Interagency Coordinating Council para i-consolidate ang master list ng lahat ng lupang pag-aari ng gobyerno.

Layon nito na mapalakas ang Philippine Development Plan 20223-2028 para sa hinahangad na pagsulong ng bansa kaya nais ng Presidente na magkaroon ng database na maglalaman ng kumpletong listahan ng lahat ng hindi nagagamit na lupa ng gobyerno.

Batay sa Administrative order no. 21 na inilabas ng Malacañang, isa sa pangunahing susi na natukoy sa PDP 20223-2028 ay magtatag ng komunidad na maaaring matirhan.

Ang coordinating council ay pamumunuan ng mga pinuno ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) at Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUDa) bilang co-chairperson habang ang DA ang magsisilbing vice-chair.

Magsisilbing naman secretariat ng coordinating council ang DENR-Land Management Bureau. (Aileen Taliping)