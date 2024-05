Maris, Anthony halikan nakakabitin

Libong mensahe agad ang natanggap ng Instagram post ni Maris Racal tungkol sa eksena nila ni Anthony Jennings. Sinagot niya kasi ang binata.

Kakaiba kasi ang eksena, na biglang sinabi ng karakter ni Maris (Irene) na sinasagot na niya ang karakter ni Anthony (Snoop).

Pero, iba ang hirit ni Snoop, dahil medyo nagpakipot pa.

“Akala ko ba mag-uusap lang tayo ng mahaba, tapos ngayon sinasagot mo na ako! Teka, nililigawan ba kita?” sabi ng karakter ni Anthony.

“What the hell! Ang kapal ng mukha mo. How dare…” sabi naman ng karakter ni Maris.

Pero bago pa nasabi ng karakter ni Maris ang ‘you’ ay niyakap na siya ng karakter ni Anthony.

At siyempre, dagdag kilig ang pagiging barubal ng karakter ni Anthony, ha! Na ‘wag daw mag-expect ang karakter ni Maris na itatanan siya nito.

Pero kaloka ang kasunod na eksena, na maghahalikan na nga sila. Kitang-kita ang ngiti sa mukha ng karakter ni Maris, sabay pitik sa labi ng karakter ni Anthony.

“Isang dosena? Isang dosenang maarteng Irene? You want me to die!” sabi ng karakter ni Maris.

At siyempre, lalong pinakilig ni Maris ang mga follower nila ni Anthony, dahil sa chika niya na, “Parang sila na ata.”

Kaya naman super tili ang mga faney, ha!

“Humanda ka na Irene kay Snoop jingle bells lng pahinga.”

“Wahhhhhhh ayoko na grabe yung kilig ko! Hahahahahahaha.”

“Arte kainis hahaha.”

“You two are soooooooo adorable!!!! Super kakilig ang SnoRene!”

“From a bad girl Irene to in love na Irene yikes I love the development. Hahaha! Grabe ka na Maris, baka naman kayo talaga dapat ang ikasal ni Anthony.”

“SnoRene in their magjowa era.”

“Shet layag na layaaaag! Huhuhu team SnoRene numbawan!”

Well, iba nga rin kasi ang chemistry nilang dalawa, ha! Chemistry na hindi mo inaasahan na biglang uusbong.

Pero wish ng mga faney, sana ay matuloy na ang halikan na `yon ng dalawa, ha!

At bongga nga ang planong 12 na anak, ha! (Dondon Sermino)