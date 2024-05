Magkakuwadrang Feet Bell, Ruby Bell mag-aangasan

KABILANG na tatakbo sa 2024 Philracom ‘Hopeful Stakes Race’ ang magka-kuwadrang sina Feet Bell at Ruby Bell na ilalarga sa Metro Manila Turf Club sa Malvar, Batangas ngayong araw.

Rerendahan ni veteran jockey Mark Angelo Alvarez si Feet Bell habang si O’Neal Cortez ang sasakay kay Ruby Bell sa distansyang 1,600-meter race.

Nakalaan ang P1M guaranteed prize na ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid sa meta, ang ibang kalahok ay sina Amazing, Da Compulsive, High Dollar, High Roller, Louiseville, Primavera, Sting at Victorious Angel.

Hahamigin ng mananalo kabayo ang P600K, mapupunta sa pangalawa ang P200K, pangatlo ang P100K, at P50K, P30K at P20K sa pang-apat hangganh pang-anim.

Posibleng magbigay ng magandang laban sa magkakamping sina Feet Bell at Ruby Bell sina High Dollar, Louiseville at High Roller.

Makakatanggap din ang breeder ng mananalong kabayo ng P50K, P30K sa second at P20K sa third.

Suportado ito ng Philippine Racing Commission. (Elech Dawa)