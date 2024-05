Naglunsad ang Land Transportation Office (LTO) ng hotline para sa mga reklamo tungkol sa trapiko pati na sa online scams.

Ani LTO chief Vigor Mendoza II, hindi lamang sila tutugon sa mga phishing scam na ginagamit ang kanilang ahensya, kundi pati na rin sa mga mapang-abusong motorista sa mga kalsada ang “Aksyon on the Spot” hotline.

“Hindi po nagse-send ng notice of violation ang inyong LTO. Ang ganitong sistema ay matagal ng hindi gumagana kaya anumang message na matatanggap ninyo ay tiyak na galing sa scammers,” ayon kay Mendoza.

“Pinapayuhan namin ang ating mga kababayan na huwag itong pansinin at i-report kaagad sa kinauukulan para sa karampatang aksyon,” aniya pa.

Hinihikayat ang mga road user na magpadala ng mensahe sa 0929-2920865 kung makaengkuwentro sila ng mga abusado o nagkamaling motorista.

Mamimigay rin aniya ang mga tauhan ng LTO ng “Aksyon on the Spot” stickers sa mga motorista, lalo na sa mga magre-renew ng rehistro ng kani-kanilang sasakyan.

May nakalagay na QR code sa “Aksyon on the Spot” sticker na magbibigay ng access sa mga nagrereklamo para pormal na magsampa ng kanilang mga reklamo. (Issa Santiago)