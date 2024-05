Lovi tutok raket sa ‘Pinas

Nakatapos na ng international project si Lovi Poe kaya focus muna raw siya sa kanyang mga raket dito sa Pilipinas.

“Now naka-focus ako ngayon sa mga ginagawa kong projects sa Manila at least nakatapos na ako ng ilang films abroad and then now nagpo-focus ako sa shooting ng ‘Guilty Pleasure’,” pahayag ng aktres.

Ang ‘Guilty Pleasure’ ay ang kanyang bagong movie na katambal sina Jameson Blake at JM de Guzman. Ito ay sa direksyon ni Connie Macatuno.

Excited nga raw siyang pumunta sa shooting dahil nilalabas daw ng mga kasali sa pelikula ang kanilang a-game.

“We’re in the middle of filming ‘Guilty Pleasure’ and everything is looking good. Napakahusay ng direktor namin, si Direk Connie Macatuno,” sey niya.

Dagdag niya pa, “Sobrang saya ko lang everytime na pupunta ako sa set kasi alam kong lahat, everyone is giving their a-game.”

Ang bongga ni Lovi na kahit busy sa shooting ng pelikula ay nakagawa siya ng paraan para makadalo ng Ignite Event & 8th anniversary celebration ng SCD, ang skincare brand na ini-endorso niya.

Very dyosa nga ang peg niya sa event na talagang pinagkaguluhan ng mga utaw sa Subic dahil ang dami-daming gustong makakita at magpa-picture sa kanya, ha!

Natanong nga namin kung ano ang pakiramdam niya na tinatawag siyang Ka-Dyosa sa nasabing event pero natawa na lamang siya sa aming tanong.

Hahahaha! (Byx Almacen)