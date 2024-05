Kyle Negrito sinalya Cool Smahers sa finale

NILADLAD ng nagtatanggol na kampeong Creamline sa pamumuno nina Kyle Negrito at Tots Carlos ang palabang mga puso upang itarak ang 25-16, 25-21, 25-20 panalo kontra Chery Tiggo upang angkinin ang isang silya sa kampeonato sa huling araw ng semifinals ng 8th Premier Volleyball League (PVL)2024 3rd All-Filipino Conference Linggo ng gabi sa Smart Araneta Coliseum.

Giniyahan ni setter Negrito ang Creamline sa 15 excellent sets habang nagdagdag ng mahalagang 6 points (4 attacks, 2 blocks) upang itapak ang Cool Smashers sa ika-4 na dikit at ika-11 finale sa pangkalahatan.

“Kung tatanungin ang ginawa namin, nagtiwala lang kami sa isat’ isa wala nang iba pa. Sobrang paghihirap ngayon ng isa’t-isa ang sinandigan namin para maisagawa ang inaasam namin,” suma ni Negrito, na nasa unang taon sa hukbo matapos na lumipat ng liga si Jia De Guzman.

“Ang sab inga nila, rocky road for Creamline, but we were able to help each other, hindi pa tapos ang laban, marami pa kaming kailangan na gawin. Kailangan na habaan ang pasensiya at samahan ninyo kami hanggang dulo, walang magsasawa,” sey pa niya harapan ng 17,834 nanood sa Big Dome.

Pinamunuan ni Carlos ang Cool Smashers sa iniskor na 16 ( 11 attacks, 3 blocks, 2 service aces) upang ibalik sa kampeonato at ipagtanggol ang una sa dalawa nitong All Filipino title noong 2003.

Tumulong si Alyssa Valdez ng 10 puntos habang may 7 puntos si Jeannette Panaga. May anim na puntos sina Jessica Margaret Galanza at habang may lima si Risa Sato.

Ang tatlong set na panalo ay nagbigay sa Creamline ng 3 ranking points kung mananalo sa tatlong set na nag-angat dito sa bitbit na 7 puntos na nagsiguro ng unang silya sa kampeonato.

Nalasap naman ng Chery Tiggo ang ikatlong sunod na pagkatalo at tuluyang nawalan ng tsansang makaagaw sa maliit nitong pagkakataon sa titulo. (Lito Oredo)