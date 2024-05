Kopyang-kopya: R’Bonney humanga sa panggagaya ni Paolo kay Gloria Diaz

Aliw na aliw ang mga tao sa TV5 studio, Team Online, at Team Bahay sa Singing Gals sa segment na ‘Peraphy’ ng ‘Eat Bulaga’ noong Sabado.

Napuno nga ng tawanan ang Kapatid studio nang rumampang naka-costume, naka-hair and makeup bilang Miss Universe beauty queens sina Jose Manalo (as Miss Mexico), Wally Bayola (as Miss Bermuda), Allan K as (Miss Venezuela), Ryan Agoncillo (as Miss India), at si Paolo Ballesteros, na kopyang-kopyang si Gloria Diaz, nung manalo ito nilang Miss Universe 1969, ha!

Special guest kasi sa ‘EB’ that day ang Miss Universe 2022 na si R’Bonney Gabriel.

Bilang tribute nga sa half-Filipina, half-American beauty queen ay nagmistulang Miss Universe queens din sina Jose, Wally, Allan, Ryan, at Paolo.

Shookt pa ang netizens at Team Studio nang tinawag ng Fil-Am Miss Universe ng “Mama Paolo,” ang Dabarkads’ King of Makeup Transformation habang rumarampa ito at ginagaya ang kauna-unahang Pinay Miss U.

Ang galing talagang manggaya ni Paolo, ha!

Anyway, may mga nagkomento nga palang netizens na kilalang-kilala raw pala ni R’Bonney si Paolo dahil ‘Mama’ ang tawag nito sa isa sa mga Dabarkads host.

Anyway, naaliw nga pala si R’Bonney sa mga kalokohan ng Singing Gals.

Usap-usapan sa social media ang nasabing portion.

Makaungos na kaya sa ratings ang ‘EB’ sa pamamagitan ng segment na iyon sa katapat nilang ‘It’s Showtime’?

Naku, aabangan ko talaga ang paglabas ng ratings ngayong Lunes, ha!

‘Yun na! (Ogie N. Rodriguez)