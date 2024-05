KD pa-yummy

Kinilig, napatili ang ibang fans ni KD Estrada sa pinost niyang pictures noong 22nd birthday niya, ha!

Kung sa first picture kasi ay nakasakay siya sa kabayo, at sa second naman ay nasa airport siya, ang third picture niya ay kakaiba naman.

Pa-yummy nga raw si KD sa topless picture niya.

Hindi naman bago ang picture na iyon, pero dahil pinost nga ni KD, marami nga ang nagsabing ‘yummy-licious’ ang ka-love team ni Alexa Ilacad.

Yummy na, delicious pa raw ang singer-actor, ‘noh?!

In fairness, kahit hubad si KD, ang cute pa rin ng dating niya.

Wholesome pa rin daw ang ‘special someone’ ni Alexa.

May iba nga pala kaming nakausap at nagsabing sana ay dalasan daw ni KD ang pagpo-post ng ganung picture. Na topless siya.

May ganu’n?

‘Yun na!