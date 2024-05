Kahit 43 araw naghiwalay: Miguel, Ysabel mas tumibay relasyon

Inamin ni Miguel Tanfelix na nagulat siya nang makita niya si Bianca Umali sa Korea. Isa nga si Bianca sa mga naging guest nila sa ‘Running Man PH Season 2’.

“Nagulat ako. Kasi surprise sa aming lahat ang mga guest. So, bawat ano namin, may gulat talaga. Nag-guest sina Paul (Salas), si Ruru (Madrid) din po.

“Sayang nga, wala si Ysabel (Ortega), eh. Hinihintay ko nga siya, eh,” chika ni Miguel.

Anyway, 43 days ngang ‘hiwalay’ sina Miguel at Ysabel. 43 araw nga siyang nasa Korea para mag-taping ng ‘Running Man PH 2’ kasama sina Mikael Daez, Glaiza De Castro, Buboy Villar, Angel Guardian, Lexi Gonzales, Kokoy De Santos.

Hindi ba naging problema `yon sa relasyon nila? Paano ang naging communication nila?

“Madalang nga po, eh. Mga siguro every night. Hahahaha!

“’Yun naman ang compromise naming dalawa, since 43 days nasa Korea ako, kaya every night tinatawagan ko siya. Kinukuwento ko rin sa kanya kung paano tumakbo ang episode namin.

“Noong nalaman niya na kasali nga ako sa Running Man, tinanong lang niya kung ilang days. Noong malaman niya na 43 days, nalungkot siya. Pero sabi ko nga sa kanya, challenge `yon sa relationship namin, kung kaya naming mag-LDR (long distance relationship).

“May mga relationship kasi na strong lang sila kapag nagkikita, nagkakasama sila. Pero kapag matagal nanghiwalay, parang mahina.

“Excited akong maranasan `yon, at nalampasan namin. So, puwede na akong mag-season 2 ulit,” sey ni Miguel.

Nakiusap nga si Miguel sa GMA 7 na sana ay maging guest naman si Ysabel sa mga susunod na season ng ‘Running Man PH’.

Anyway, paano ba niya ide-describe ang relasyon nila ni Ysabel?

“We’re doing really good. Ang relationship naming sobrang strong. Dahil na rin siguro sa 43 days na `yon. Nalaman namin na kaya naming mabuhay na malayo sa isa’t isa as long as open ang communication at trust sa isa’t isa!”

So, wala na ba silang selosan ngayon?

“Pa-cute na selos lang. May mga ganung sitwasyon, pero na-resolve naman namin.”

So, nag-mature na rin siya sa pakikipagrelasyon?

“I would say na marami na rin akong napagdaanan. Hindi man ganun karami, pero marami na rin. Hahahaha!”

Siyempre, sinabi ni Miguel na kinabahan siya nang masali sa ‘Running Man PH 2’ dahil bago nga siya.

“Bago ako lumapag ng Korea, nasa eroplano ako, sinabi ko sa sarili ko na bahala na lang. Tapos pinagtiwalaan ko na lang sila kung paano nila ako tatanggapin.

“Kung ano ang mangyari sa Korea, bahal na si Batman. Pero, buti na lang naging very welcoming sila sa akin. At least, naging masaya ang buong 43 days ko.

“Na-realize ko na masaya pala na maging masaya! Natutunan ko na mas tumawa sa buhay. Totoo ang sinabi ni Boss G (Glaiza) na minsan natatakot tayo sa uncertainties, pero minsan `yon ang nagpapa-excite sa buhay natin, eh.

“’Yun ang tinuro sa akin ng Running Man at mga co-runners ko,” sabi na lang ni Miguel.