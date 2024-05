Jawo ng PH chess

MASASABING si Philip Simon Din ang tinaguriang Robert Jaworski ng Philippine chess dahil sa “never say die” attitude. Nagrehistro siya ng tatlong panalo para maitakas ang 5-4 come from behind victory sa kumpare kong si National Master Almario Marlon Bernardino Jr.

Kinuha agad ni Bernardino ang 4-2 kalamangan sa sa kaganapang pinagkaabalahan ni sportsman Jojo Legaspi noong Sabado sa Sangkalan Restaurant sa Visayas Ave., QC.

Ito ang ika-3 pagkakataon nagkatapat ang dalawa kung saan sa naunang dalawa ay naghabol din si Din para magwagi.

Pumoste rin si Candidate Master Genghis Imperial ng 5-4 come from behind victory kontra kay BNM Joel Delfin. Unang kinuha ni Delfin ang 3-1 kalamangan bago tumabla si Imperial.

Sa team event, nagsanib puwersa sina Patrick Bonifacio, Andrew Elpedes, Jovert Valenzuela at Allan Dolfo upang itakas ang 14-10 tagumpay sa kampihan nina Jhulo Goloran, coach Benjie Bercadez, Richard Manzano at Filmar Dela Cruz.

Naglaban din sina IM Chris Ramayrat at FIDE Master Carlos Edgardo Garma.

Nakatutok ang marami sa pagpasok sa knockout stage ng Dasma Cavite Spartans nina IMs Michael Concio Jr., Joel Banawa at Daniel Quizon, Woman IMs Marie Antoinette San Diego, Kylen Joy Mordido, Melizah Carreon, FMs Roel Abelgas at Garma, Kevin Arquero, Alexis Emil Maribao at iba pa.

Coaches sina coaches Benjie Bercadez at Israel Landicho sa event na ila-live stream ni blogger ni Richard ‘The Dragon’ Manzano. Maraming salamat uli kay Legaspi sa pagtulong sa chess.

Tampok ang mga bigating woodpusher sa 4th Philippine Chess Hall of Fame Open Rapid Chess Tournament sa May 11 sa Robinsons Place Manila.

Punong abala si National Chess Federation of the Philippines director Martin Gaticales sa torneo na nakataya ang P10K para sa magkakampeon, P8K sa 2nd, at P6K sa 3rd.

Ibinalita ni IM Jan Emmanuel Garcia na susulong ang Sicilian Prodigy 1st FIDE Rated Rapid Open Chess Tournament sa May 12 sa Robinsons Metro East, Pasig.

Ayon kay NA Ranier Pascual, tatangap ng P10P ang kampeon, P5K 2nd at P2,500 sa 3rd

Welcome back Kuya Jessie Villasin na nagpa-lunch noong Huwebes kasama si Bernardino sa Tim Ho Wan Chinese Restaurant sa Gateway 2, Araneta, Cubao, QC. Nagka-usap kami ni Jessie noong Miyerkoles sa IIEE chess tourney.