Glaiza handa nang pabuntis kay David

Ang daming nagtatanong kung kumusta na ang relasyon nina Glaiza De Castro at mister na si David Rainey?

Matagal na nga silang kasal, ha! Una silang kinasal noong October 2021 sa United Kingdom. At nagpakasal sila ulit noong January 2023 dito sa Pilipinas.

“Masaya, kasi nga may nagpapabalanse sa akin. Kasi parang before ang lagi kong iniiisip ay career, trabaho. I was being too hard on myself. Parang dumating sa point na masyado akong naging seryoso, nakalimutan kong mag-enjoy.

“Nakalimutan kong maging spontaneous. Nakatagpo ako ng isang tao na spontaneous din, na pareho rin ng trip ko, na pareho kaming mahilig mag-travel, pareho kaming maghilig mag-workout, `yun ang love language namin.

“Na sobra akong naiintindihan, kahit na iba kami ng lengguwahe!

“Actually, sumunod siya sa Korea noong nag-taping kami ng ‘Running Man PH Season 2’. Nagkaroon kami ng ilang araw na bonding. Tapos na rin naman ang trabaho noong time na `yon.

“Since hindi nga natuloy ang plano namin na out of the country, maganda rin na makita niya rin ang Korea. Sobrang na-enjoy niya, kasi iilan pa lang ang Asian countries na napuntahan niya,” sabi ni Glaiza.

Wala pa ba silang planong bumuo ng pamilya, magkaroon ng mga anak?

“Napag-uusapan naman namin. Nandoon kami sa punto na pinaghahandaan na namin, kung sakali nga na mangyari.

“Pero, tulad din `yang ng mga missions na ginagawa namin sa ‘Running Man PH’, may luck.

“Hindi mo masasabi kung ano ang mangyayari. Pero, pinagpi-pray rin namin na handa kami talaga emotionally, physically.

“Ang set up namin inaayos pa namin. Sa ngayon, medyo marami pa nga, parang tatlo pa ang pinagpipilian namin kung saan kami pipirmi. Eh sa ngayon, hindi kami puwedeng pumirmi, dahil ang dami pang nangyayari sa mga career namin.

“Siya (David) may business sa bansa nila. Ako rin naman dito ganun din.

“Tina-try namin na talagang i-work out ang set up namin.

“Mahirap kasi pag ganun. What more kung may baby na, ‘di ba?” saad niya.

Pero, handa ka na bang mabuntis, magka-baby?

“Feeling ko, ready na naman ako. Pero siyempre may work pa, at kinu-consider ko pa siya, bilang ako ay si Sang’gre Pirena, na maggagabay sa ating mga bagong Sang’gre ngayon.

“Parang practice ko rin `yon, sa pag-aalaga ng baby o pagpapalaki ng mga anak. Nandun na ako sa point na nandito na, pini-prepare na ako sa ganung klaseng responsibility, ganung klaseng role,” sagot ni Glaiza.

Anyway, inamin ni Glaiza na medyo nabawasan na ang pikunan nila sa bagong season ng ‘Running Man PH’. Mas marami raw noong season one.

“Pero may mga pikunan pa rin. Kasi si Pirena ako, eh. Siguro, kaya kami napipikon, kasi we really want to give our best. ‘Yung pikon kasi, parang pagiging scared siya.

“Na-realize ko na kapag napipikon ako, natatakot ako na baka hindi ko magawa ang kailangan kong gawin. Hindi `yung pagkatalo, kundi ‘yung parang mas napu-frustrate ako sa sarili ko na hindi ko nagagawa.

“Pero hindi naman umaabot sa talakan, hindi naman ganun kalalim. Inis lang actually. Pag nararamdaman ko ang ganung pikon, naiisip ko na lang na nai-imbibe ko na naman ang pagiging Pirena,” chika niya.

So, kanino siya mas madalas na napipikon?

“Kay Buboy (Villar). Hahahaha! Kitang-kita ko kasi sa kanya ang determination talaga. Hindi siya magpapatalo. Parang `yung strength niya kakaiba rin. Minsan nakaka-frustrate na hindi ko mapantayan ang level of strength niya, ha!” sabi na lang ni Glaiza.

Bongga, ha! (Dondon Sermino)