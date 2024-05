Donbelle ‘kasal’ naudlot

Super kilig ang ikaapat sa huling episode ng teleseryeng ‘Can’t Buy Me Love’.

Umpisa pa lang kasi ng episode ay puro sweet moment na nina Ling at Bingo na ginagampanan nina Belle Mariano at Donny Pangilinan ang makikita. Sinubukan kasi nilang i-conquer ang takot ng dalaga sa kulog at kidlat.

Sumunod din diyan ang nakakakilig na picnic nila na sinabayan pa ng maganda at romantic na view ng Batanes.

Talagang tinodo na ng BingLing o DonBelle ang mga nakakakilig na eksena dahil nag-propose si Bingo kay Ling at sinundan agad ito ng kasal nila.

Bago pa pumasok ang bride na si Ling sa simbahan ay nakita niya sa kotse si Mang Ibe (Cris Villanueva) na suspek sa pagpatay sa mga ina nila ni Bingo na sina Annie at Divine.

Tumakbo agad sa loob ng simbahan si Ling para sabihin kay Bingo ang kanyang nakita.

Kahit na gusto nilang matuloy ang kasal ay wala silang nagawa kundi itigil ito at tumakbo papalayo kay Mang Ibe.

Mabuti naman at nakasakay agad sila ng bangka paalis ng isla at nakabalik agad sila ng Manila.

Aabangan naman sa huling tatlong episodes ang rebelasyon kung sino si Black Feather Girl na kasabwat ni Mang Ibe.

Malaking katanungan din ay kung mamatay ba si Bingo dahil sa natagpuan tumor sa kanyang utak?

Exciting!