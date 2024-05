Itinanggi kahapon ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na sangkot ang Department of National Defense (DND) sa kahit anumang kasunduan na mayroong kinalaman sa “new model” ng management ng pinag-aawayang West Philippine Sea (WPS).

“This charade must stop. I am issuing this statement to generate awareness on this clear attempt by China to advance another falsehood in order to divide our people and distract us from their unlawful presence and actions in our EEZ (exclusive economic zone),” saad ni Teodoro sa kanyang inilabas na statement sa media nitong Linggo.

Naglabas ng pahayag si Teo¬doro matapos na sabihin ng Chinese Embassy nitong Sabado na nagkaroon umano ng kasunduan sa China ang Armed Forces of the Philippines (AFP) at Western Mindanao Command (WesMinCom) sa tinatawag na “new mod-el” upang ma-manage umano ang sitwasyon sa Ayungin Shoal.

Ang tinatawag na “new model” ayon sa Chinese Embassy ay inaprubahan umano ng Philippine government kabilang umano ang DND.

Paliwanag ni Teodoro, mula nang siya ay umupo bilang DND chief nitong Hulyo 23, 2023, wala umano siyang pinayagang kontrata sa pagitan ng DND at Chinese Embassy mula nang mag-courtesy call si Ambassador Huang Xilian.

“During the said courtesy call, there was no discussion or briefing on any ‘gentleman’s agreement’ or ‘new model’, which is con-trary to the Chinese Embassy’s pronouncements,” pahayag ni Teodoro.

“I would like to clearly state that any insinuation that the Department of National Defense is a party to any ‘new model’ is a deviou¬s machination of China through their embassy in Manila, and it is curious that it comes right after their actions were condemned in the recent SQUAD meeting in Honolulu, Hawaii,” dagdag pa ni Teodoro.

Ayon pa kay Teodoro na ang “new model” na sinasabi at malinaw na isa na namang kasinungalingan na kagagawan umano ng China upang mahati na naman ang mamamayang Pilipino at upang ma-distract umano tayo sa mga ilegal na ginagawa ng China sa ating EEZ.

Sa statement na nilabas ng Chinese Embassy noong Sabado, may naikasang “new model” umano ang China at Pilipinas sa problema sa West Philippine Sea, partikular sa Ayungin Shoal. Iniladlad din nila ang kasunduang pinasok sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte noong 2016 sa Panatag Shoal. (Edwin Balasa)