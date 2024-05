Daniel umamin kuno sa ‘cheating’ inalmahan

Galit na galit ng mga solid fan ni Daniel Padilla. Inalmahan nila ang mga kumakalat na fake news sa social media nitong weekend.

Aakalain mong totoo ang nasabing art card. May blue check at ‘supremo_dp’ din ang ginamit na Instagram handle sa edited fake Instagram post daw ni Daniel.

Sa nasabing pekeng art card, mababasa ang IG post na “Ako yung nagloko pero ako yung naiwan, balak ko na sana magbago pero huli na ang lahat. Lesson learn talaga to para sa akin. Ang daming chance na binigay sa akin ni Kath, pero sinayang ko lahat. Masakit makita na may kasama na siyang iba.”

Kasama ng fake art card ang titulong “Daniel Padilla, inaming nagloko nga siya!.” Nagpairita ito ng bonggang-bonggang sa solid fans ni Deej.

Komento ng mga galit na fans ng aktor, “FAKE NEWS! todo gawa kayo ng mga bagay na patuloy na ikakasira ni Daniel. Dapat sa mga gumagawa ng mga ganito ay maparusahan. Never nagsalita si Deej about that issue kasi its too personal para sa kanya. Walang mga walang respeto! Mga walanghiya!”

“Wag nyo gamitin si Daniel para lang kumita ang content ninyo!”

Handang-handa na ipaglaban si Daniel ng mga solid fan niya sa patuloy na sumisira sa kanilang idolo.

Samantala, marami naman ang naaliw ng makita nila last Saturday night si Daniel kasama ang mga kaibigan sa opening ng The Vibe Bar sa Arcovia City, Pasig. Game na game nga raw ang aktor sa mga guest na gustong magpa-selfie sa kanya.

Mukhang naging paborito ni Deej ang nasabing bar na may live music. Kamakailan lang ay naispatan siya sa The Vibe Tomas Morato at nage-enjoy sa pakikinig ng jazz music.

Tanong tuloy ng ilang netizen, part owner or partner rin ba ang aktor sa nabanggit na bar?