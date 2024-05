Head: Ayuda sa mga media, freelance worker

Noong nakaraang Labor Day ako po ay nanawagan sa ating mga senador upang aksyunan na nila ang mga pro-workers bills na aming naipasa na sa Kamara.

Kabilang sa mga panukalang ito ang House Bill (HB) No. 454 o “Media Workers’ Welfare Act” na may layunin namang bigyan ng karagdagang economic benefits ang mga manggagawa sa media industry, gayundin ang HB 6718 o ‘Freelance Workers’ Protection Act na naglalayong mabigyan ng full protection ang mga freelancer laban sa unfair labor practices.

Naipasa na rin ang HB 6557 na naglalayon namang bigyan ng job security ang ating mga Barangay Health Workers (BHW) at mailayo sa pamumulitika ang kanilang mga trabaho sa local government units (LGUs).

Aprubado na rin sa Kamara ang HB 206 na magbibigay naman ng opsyon sa milyon-milyong kawani ng gobyerno na magretiro sa edad na 56 sa halip na 60-anyos para mas mabigyan nila ng mas maraming quality time ang kanilang pamilya bago sila maging senior citizen.

Na-okay na rin namin ang HB 7240 na may layuning i-exempt ang mga guro, healthcare providers, sundalo at iba pang uniformed personnel sa mga state agencies sa planong reorganization or pagbabawas ng mga kawani sa ating byurokrasya.

Isa po ang inyong lingkod sa mga may akda ng limang panukalang batas na ito, alinsunod sa ating abokasiya sa pagsulong ng mga interes para ating mga manggagawang Pilipino.

Sa limang panukalang ito, ating tatalakayin natin ngayon ay ang HB 454 o “Media Workers’ Welfare Act” at ang HB 6718 o “Freelance Workers’ Protection Act.” Sa susunod na kolum natin ating tatalakayin ang tatlo pang panukala.

Itong HB 454 ang magbibigay ng garantiya sa mga manggagawa sa media industry para sa self-organization at magbibigay sa kanila ng karagdagang benepisyo sa kanilang propesyon at upang makalikha ng mas ligtas na lugar na pagtratrabahuhan upang mas maging produktibo at mas malaya sila sa pagtatrabaho.

Batid naman po natin na marami sa taga-media ang madalas nalalagay sa peligro para makakuha ng balita at impormasyon na kailangan nilang ibahagi sa publiko. Pero sa kabila po ng mga panganib na kinakaharap ng ating mga mamamahayag ay sila pa ang napapabayaan pagdating sa labor rights.

Karamihan sa mga taga-media ay walang security of tenure, walang hazard pay, night differential pay at overtime pay. Nararanasan din ng mga mamamahayag ang hindi makatarungang labor practices ng ilang employers maliban na lamang kung ang isang mamamahayag ay may malaking pangalan sa industriya.

Iyong mga maliliit na media workers ay hindi nakakatanggap ng malalaking sahod at ang iba’y hindi pa ginagawang regular sa kanilang pinagtatrabahuhan. Kaya naman ang panukalang Media Workers’ Welfare Act ay naglalayong magbigay ng komprehensibong benefits package sa mga taga-media na tulad din ng mga benepisyong nae-enjoy ng mga manggagawang nasa gobyerno at pribadong sektor.

Ito namang HB 6718 o ‘Freelance Workers’ Protection Act ay para sa mga freelance workers. Sa ngayon po ay dumarami na ang mga kababayan nating may work-from-home o WFH status o sa bahay na lamang nagtatrabaho sa harap ng kanilang mga computer at ang kanilang mga employer ay taga-ibang bansa.

Marami po sa mga kababayan natin partikular ang mga kabataan na nawiwili sa freelance work kadalasan ay part-time lamang o kaya ay tinatawag nilang “side gig” o “raket.” Minsan ay dalawa o higit pa ang maaaring maging trabaho ng isang freelance worker hanggang kaya niyang gampanan ang mga kanyang mga trabaho at nasusunod niya ang ibinibigay sa kanyang quota ng mga dapat gawin.

Pero dahil nga taga-ibang bansa ang mga employer at hindi rin naman talaga nila nakakaharap nang personal, marami sa mga kababayan nating freelancer ang nagiging biktima ng iba’t ibang pang-aabuso. Meron sa kanilang hindi nababayaran dahil sa iba-ibang kadahilanan habang ang iba naman ay maaaring bigla na lamang masibak sa kanilang trabaho.

Wala silang security of tenure, walang employment contract kaya naman wala rin silang proteksyon kung minalas at bumagsak sa mga mapang-abusong employer.

Naipasa na po namin ang HB 6718 at inaantay natin na gawin naman ng mga senador ang kanilang parte at ipasa na rin ang kanilang bersyon ng “Freelance Workers’ Protection Act.” Kailangan po ng proteksyon ng mga kababayan natin na kabilang sa tinatawag na gig workers.

Umaasa tayong bibigyang pansin ng ating mga senador ang panukalang ito para sa kapakanan ng mga Pinoy na freelancer na sa ngayon ay tinatayang nasa 1.5 milyon ang bilang. Karamihan sa mga freelancer ay pumapasok sa anumang trabaho kahit pa walang ibinibigay na job contract ang mga employer kung saan dapat nakalagay kung ano ang kanilang mga kailangang matanggap na kompensasyon at benepisyo.

Para matiyak na magkakaroon ng seguridad sa trabaho ang isang manggagawa, mahalaga po ang pagkakaroon ng kontrata o job contract. Dito ilalagay kung magkano ang sahod, kung ano ang mga benepisyo na dapat matanggap.

Pero sa paglakas ng gig economy at nagiging paboritong trabaho ng mga kabataan itong freelance work, nawala rin ang mga positibong nakukuha nila sa mga tradisyunal na trabaho, tulad ng karapatang mag-organisa sa lugar ng trabaho at mga karapatan sa benepisyong pang-ekonomiya na ibinibigay sa ilalim ng ating labor laws.

Puwede na silang matanggal sa trabaho kung hindi na sila gusto ng kanilang employer na hindi pinapayagang mangyari sa ating batas sa paggawa dahil kailangan muna ng due process bago masibak sa trabaho ang isang empleyado.

Itong dalawang panukalang batas na ito ay talagang nakatutok sa mga manggagawa kaya sana nama’y isulong din ng Senado upang maging ganap na batas at mapakinabangan ng ating mga kababayan na nasa media industry at mga freelancer.

Gaya ng ating nabanggit na, ang tatlo pa pong pro-workers bill–ang HB 6557 para sa BHWs, HB206 na magpapababa sa retirement age sa gobyerno at HB7240 para sa mga guro, healthcare providers at sundalo–ay tatalakayin naman natin sa susunod nating kolum. -30-