Anthony Edwards promotor, Minnesota binulaga Denver

NAGLIYAB ng playoff career-high 43 points si Anthony Edwards, nilista ni Naz Reid ang 14 sa kanyang 16 points sa fourth quarter at inunahan ng Minnesota Timberwolves ang defending champion Nuggets 106-99 sa Game 1 ng 78th NBA 2023-24 West second-round nitong Sabado sa Denver.

Walang nakapigil kay Edwards sa first half nang tahiin ang kanyang 25 points bago nag-take over si Reid sa final period. Naipagpag ni Karl-Anthony Towns ang foul trouble para umiskor ng 20 at tumapos si Mike Conley ng 14 points, 10 assists.

“The whole team, we trust each other,” ani 22-year-old Edwards na 17 of 29 sa floor ng Ball Arena sa Colorado. “It doesn’t matter down the stretch who takes the shot.”

Humarabas si two-time MVP Nikola Jokic ng 32 points, 8 rebounds, 9 assists pero nagkalat ng 7 turnovers. Scoreless sa first half si Jamal Murray, nakapos ng 17 mula 6/14 shooting.

“We need to do a better job of making them make tough shots, maybe the extra pass,” giit ni Jokic.

Game 2 sa Martes (araw sa Manila) sa Denver pa rin.

Tabla sa 84, kumaripas ng 18-7 run ang Wolves para kumalas. Sa isang stretch, nagtuhog ng 10 straight points si Reid.

Kapag sinasalubong ng tatlong Nuggets si Edwards, nalilibre si Reid. (Vladi Eduarte)