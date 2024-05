Anne Custodio pilak sa Abu Dhabi jiujitsu

SUMUNGKIT ng pilak na medalya si Kimberly Anne Custodio, habang tanso sina Margarita ‘Meggie’ Ochoa, Daniela Palanca, Annie Ramirez, Kaila Napolis, at Appryl Eppinger sa katatapos na Jiujitsu International Federation Asian Adult and Youth Championships sa Abu Dhabi, UAE.

Yumukod si Custodio, 36, at Southeast Asian Games medalist, kay home bet Adboh Balqees via advantage point upang sumegunda sa women’s 45-under 45kilogram event. Sumampa sa finals ang Pinay jiujitera pagkademolis kina Kim Joo Hyeon ng South Korea , 2-0 sa Round 2, at kababayang Daniella Palanca sa Round 3.

Rumesbak si Palanca sa bronze medal match laban kay Waenphet Neeranuch ng Thailand.

Kinapos sa si two-time world champion at 19th Asian Games gold medalist Ochoa sa under-48kgs finals, 2-3 kontra Korean Jung Hui Won. Dinaig ng PH entry si Abdullayeva Raikhan ng Kazakhstan sa bronze match.

Olats si three-time SEA Games champ at Hangzhou Asiad titlist Ramirez kay Ganbaatar Mongoljin ng Mongolia, 2-4, sa under-52 Round 4. Pero gumanti kay Thai Singchalad Nuchnat pa-bronze.

Nanaig si Eppinger sa women’s under-70kgs bronze fight kay Mondgolian Delgersaikhan Altantsetseg pagkataob kay Korean Min Ha Eun..

“Very happy with their performances, but to be honest, for this, I think it would be best to get our coaches’ take on athletes’ performances through coaches John Baylon, Allan Co, and Stephen Kamphuis,” pahayag Linggo ni team manager Joshua Abella. (Gerard Arce)