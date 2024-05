Andrea umapir sa live selling

Na shookt ang mga live viewer ng online selling ng sales and marketing team ng sariling makeup brand ni Andrea Brillantes. Biglang umapir ito at bumati sa mga prospective online buyers.

Nagulat ang mga fan dahil hindi nila expected na biglang magpapakita si Andrea sa ginagawang online selling ng team nito. Alam ng mga faney na may event at super busy si Andrea nitong Sabado. Kaya super happy sila na makita ang kanilang idolo.

Mas pinili raw ni Andrea ang pumunta sa office niya at magtrabaho pa kahit late night na.

Hanga sila kay Blythe dahil imbes na na umuwi na at magpahinga ay inasikaso pa rin nito ang kanyang negosyo.

Actually, patapos na rin ang live selling activity ng cosmetics brand ni Blythe, humabol lang talaga ang batang CEO para mag ‘hi’ sa mga viewer.

Sa last 5 minutes ng nasabing online selling ay si Andrea na nga ang nakipagkulitan sa kanyang fans at buyers. Mas marami nga ang umorder nang ang Kapamilya young actress na ang nag-alok sa online viewers ng kanyang pinagmamalaking makeup brand.

Komento nga ng tauhan ni Blythe na si Omell, habang katabi ang boss niya sa pagbebenta online, masipag daw talaga ang CEO nila. Kahit late na, talagang nagtatrabaho pa rin ito. Very hands on daw si Andrea.

Pero nadulas at may sinabi ang tauhan ng aktres na may hinihintay daw ang boss nila nang mga sandaling iyon. Hindi na kasi nag-elaborate pa si Omell kung sino ang hinihintay ni Andrea.

Pero malakas ang hinala ng mga netizen at KyleDrea fans na si Kyle Echarri ang inaabangan nito na pupunta sa opisina ng negosyanteng aktres.

Siya nga kaya iyon? (Ogie Narvaez Rodriguez)