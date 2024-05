Hindi umano magkatugma ang mga datos na inilabas ng Department of Agriculture (DA) at National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) kaugnay ng pinsalang dulot ng El Niño phenomenon sa bansa.

Sinabi ni AGRI party-list Rep. Wilbert Lee na mahalaga na magkaroon ng tamang impormasyon upang makagawa ng angkop na solusyon ang gobyerno.

“Nakakalito ang mga lumalabas na datos mula sa DA at NDRRMC. Bukod sa hindi nagtutugma, napakalaki ng diperensya ng inilalabas nilang mga numero,” sabi ni Lee.

“Ayon sa DA, umabot na sa halos P6 billion ang pinsala sa agrikultura sa bansa dulot ng El Niño noong April 30. Sa inilabas naman na situation report ng NDRRMC noong April 29, nasa mahigit P1.6 billion ang tinatayang pinsala sa agrikultura. Dapat linawin kung bakit magkaiba at alin ang dapat sundin dito,” dagdag ng solon.

Batay sa datos ng DA, umabot na sa P5.9 bil¬yon ang pinsala ng El Niño phenomenon na nakaapekto sa 113,585 mag-sasaka at mangingisda sa 12 rehiyon. Umabot na umano sa 104,402 hektarya ng agricultural area ang apektado.

Sa ulat naman ng NDRRMC, nakasaad dito na 46,805 magsasaka at mangingisda ang apek¬tado ng sobrang init na sumira sa 44,437 hektarya ng taniman na nagkakahalaga ng mahigit P1.6 bilyon.

“The appropriate mitigation and response to El Niño is dependent on accurate data, especially since this is the basis for the assistance being given by the government to those affected by the phenomenon. How much will be given to how many is reliant on the reports being published kaya sana po ay magkaroon ng maayos na komunikasyon sa pagitan ng mga ahensiya ng gobyerno na nag-a-assess at naglalabas ng mga ganitong datos,” punto ni Lee. (Billy Begas)