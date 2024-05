Aaron Judge pinasibat, wa epek sa NY Yankees

SA unang pagkakataon sa kanyang Major League Baseball career, na-eject sa laro si New York Yankees slugger Aaron Judge.

Nangyari ‘yun sa seventh inning ng 5-3 win ng Yanks kontra Detroit Tigers nitong Sabado nang makipag-diskusyon si Judge sa tinawag na third strike ni plate umpire Ryan Blakney.

May isang out na, nakuha ni Judge ang full count fastball mula kay Tyler Holton. Inakala ni Judge na nasa labas ng strike zone ang bola pero kinuryente siya ni Blakney. Bahagyang napalingon sa official ang player.

Naglalakad papunta ng dugout si Judge nang bumuwelta para ireklamo ang tawag matapos patalsikin ni Blakney.

“I didn’t even see myself get tossed,” giit ni Judge, unang Yankee captain na na-eject pagkatapos ni Don Mattingly noong May 13, 1994. “It was kind of the crowd reaction. I kind of assumed at that point.”

Hindi rin nabanggit ni crew chief Alan Porter ang eksaktong sinabi ni Judge kaya napalabas.

“Apparently Aaron did not agree with the pitch and said something that you shouldn’t have said and he was ejected,” paliwanag ni Porter sa isang pool reporter.

Nag-deliver si Judge ng single at RBI double sa una niyang dalawang at bats. Pumalo ng three-run homer si Anthony Rizzo para tapusin ang four-run third ng Yankees. (Vladi Eduarte)