MALUGOD na tatanggapin ni Zambales Governor Hermogenes Ebdane ang mga elite at pasikat na mga rider ng bansa sa ikalawang edisyon ng Lumba Tamo Zambales 2024 sa May 7 na isa sa mga tampok sa sikat na pagdiriwang ng lalawigan na Dinamulag Mango Festival 2024.

Hindi bababa sa 500 riders sa Elite, Junior at Youth categories ang inaasahang tutugon flag-off sa 150-km road race na sasakupin ang paalis at pabalik na Zambales Sports Complex sa kabisera ng probinsiya na Iba kung saan ang lahat ay makikipagkumpitensya para sa mga medalya at mga premyong salapi.

“Ang turismo sa pagbibisikleta ay lalong lumalakas, hindi lamang sa lalawigan ng Zambales, kundi sa buong bansa,” pahayag ni Ebdane. “At, sa pamamagitan ng aming katalinuhan, pinagsama namin ang cycling at trail tourism at sa linyang ito, tinatanggap ko ang lahat ng mga atleta na lalahok sa Lumba.”

Napanatili ng Zambales ang matayog na angkop na lugar sa Philippine sporting map, na naglaro ng venue para sa cycling, triathlon, off-road race at maging ang mga multi-sport competition tulad ng regional athletic meets sa nakalipas na 15 taon.

Ang Lumba Tamo (karera tayo o magkarera tayo) ang pinahintulutan ng PhilCycling bilang isa sa mga ranggo nitong karera para sa pambansang kampeonato at magdadala sa mga sumasakay sa magandang tanawin ng Zambales, isa sa pinakamahabang lalawigan sa bansa.

Pero mag-aalok ng isang mahirap na hamon dahil ang init ng tag-init at hindi inaasahang malakas na hangin na na haharapin ng mga siklista.

Ang karera ay oorganisa ng Pamahalaang Panlalawigan ng Zambales sa pamamagitan ng Zambales Youth and Development Office sa pamumuno ni Eric Maribag.

Nagsiumula ang pagdiriwang ng Dinamulag Mango Festival 2024 nitong Mayo 2 at matatapos sa Mayo 11 na may serye ng pang-araw-araw na mga kasiyahan at aktibidad. (Lito Oredo)