Kinumpirma ni Senate President Juan Miguel Zubiri na hindi niya kinontrol ang komite ni Senador Ronald ‘Bato’ dela Rosa sa pag-imbestiga sa sinasabing nag-leak na dokumento mula sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) hinggil sa pagkakadawit ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. at isang celebrity sa paggamit ng ilegal na droga.

Ayon kay Zubiri, bawat komite sa Senado ay binibigyang laya niya na magsagawa ng hearing kahit tatamaan si Pangulong Marcos.

“Kung sino ang chairman diyan, kung ano ang patakaran niya wala tayong magagawa,” wika ng Senate President sa interview sa DWIZ nitong Sabado.

“Kung gusto niyang ituloy ang pag-conduct ng hearing na ito, then so be it. We will allow it and respect each position on that matter,” dagdag pa niya.

Ikinatuwiran pa ni Zubiri na noong nakaraang Kongreso, inabot ng higit isang taon ang pagbusisi ng Senate Blue Ribbon Committee sa Pharmally scandal kung saan isinasangkot si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang ilang miyembro ng gabinete nito sa maanomalyang transaksiyon.

Ang hearing ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ni Dela Rosa, supporter ni Duterte, ay inakusahan ng dalawang miyembro ng Kamara de Representantes na bahagi umano ng destabilization plot laban sa administrasyong Marcos.

Ikinatuwiran ng dalawang kongresista na ang pakay ng hearing ay tungkol sa nasakoteng shabu sa Batangas pero isiningit ang dating PDEA agent na pumirma umano sa dokumento kung saan nakalagay ang pangalan ni Pangulong Marcos kahit itinanggi na ng PDEA na may ganitong dokumento.