Yumi Janssen Divino ng Barangay Bancal waging ‘Little Miss Pinatubo 2024’

Matagumpay ang kauna-unahang beauty pageant para sa mga cute na cute at bibong chikiting para sa ‘Little Miss Pinatubo’ na bahagi ng selebrasyon ng 2nd year Pinatubo Festival sa Botolan, Zambales nitong Mayo 1, 2024.

Nagpasiklaban ang mga munting kandidata sa pagrampa, pagpapamalas ng talento at pagsagot sa mga katanungan na may ngiti at walang halong kaba.

Ang beauty pageant ay naisakatuparan sa pangunguna ni Botolan Mayor Jun Omar Ebdane,Vice Mayor Doris Ladines at Chairman, Committee on Tourism SB Angel Diesta.

Nangasiwa naman sa pakontes ay si SB Angel Diesta, Municipal Tourism Officer Gennessy Detubio at staff , LMP Committee.

Nagwagi bilang ‘Little Miss Pinatubo 2024’ si #4 Yumi Janssen Divino (Bancal); #36 Bella Alexandra Ronquillo (Santiago),1st Runner Up ; #14 Yara Jamiqa Dizon (Porac), 2nd Runner Up;- #23 Rhyzel Maze Diesta (Paco), 3rd Runner Up at #34 Niña Angel Bulanhigan (Villar),

4th Runner Up.