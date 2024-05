Sisi Rondina, Choco seselyuhan finals

Standings W L Pts

Choco Mucho 2 0 5

Creamline 1 1 4

Petro Gazz 1 1 3

Chery Tiggo 0 2 0

Semis game Linggo: (Araneta Coliseum)

4:00pm – Creamline vs Chery Tiggo

6:00pm – Choco Mucho vs Petro Gazz

HAHAWIIN nina Cherry Ann ‘Sisi’ Rondina at ng Choco Mucho Flying Titans at kapatid na defending champion Creamline Cool Smashers nina Jessica Margaret Galanza ang posibleng muling pagtatapat sa titulo sa pagsagupa sa hiwalay na kalaban sa huling araw ng isang ikot na semifinals ng Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference.

Isang panalo na lamang ang kailangan ng Choco Mucho upang awtomatikong masungkit at makaiwas sa posibleng komplikasyon sa isa sa pinag-aagawang silya sa kampeonato habang puwersado ang Creamline na maipanalo ang ikatlo at huli nitong laro upang umasa na maipagtanggol ang bitbit na korona.

Unang magsasagupa ang nasa ikalawang puwesto na Creamline at ang agad napatalsik sa korona na Chery Tiggo Crossovers sa ganap na alas-4 ng hapon bago sundan ng krusyal na salpukan sa pagitan ng Choco Mucho at Petro Gazz Angels na puwersado manalo matapos mahulog sa balag ng alanganin dahil sa nalasap na kabiguan.

Naokupahan ng Flying Titans ang liderato at lumapit sa All-Filipino Finals sa dalawang sunod na panalo matapos na huling biguin ang Crossovers bagaman inaasahang makakatapat ito ng matinding hamon sa rank no. 1 na Angels na nalusutan ng rank no. 3 na Cool Smashers sa huling laban.

Pinamunuan ni Rondina ang Flying Titans sa pagtatala ng 18 puntos na may, 10 excellent receptions at 14 excellent digs habang tumulong si Honey Royse Tubino na may 17 puntos mula sa 15 attacks at 2 blocks. Nag-ambag din si Mars Alba ng 14 excellent sets at 2 puntos habang si Thang Ponce ay may 25 excellent digs at 11 receptions.

Binitbit naman ni Galanza ang umaasam sa pangwalong korona na Cool Smashers sa pagtulak sa 27-25, 23-25, 27-25, 26-24 panalo kontra sa nadismaya na agad makalapit sa pinakauna nitong kampeonato na Angels.

Kailangan ng Angels na manalo sa pamamagitan ng straight sets upang makuha ang 3 ranking points at agawin ang silya sa Flying Titans na kinakailangan naman na maitulak sa apat na sets ang kanilang laban sakaling matalo para makuha ang dalawang puntos na magbibigay dito ng silya sa kampeonato.

Puwersado din ang Creamline na itala ang tatlong set na panalo para mahablot ang tatlong puntos na magbibigay dito ng kabuuang 7 ranking puntos at mag-iiwas dito sa anumang komplikasyon sa magiging resulta sa labanan ng Petro Gazz at Choco Mucho.

Magkakaroon ng tatlong koponan na pagtatabla sakaling magwagi ang Creamline kontra Chery Tiggo at ang Petro Gazz kontra Choco Mucho sa 2-1 panalo-talo karta.

Ang pagtatabla ay dedesisyunan sa makukuhang ranking points sa pagitan ng mga kasaling koponan kung saan bitbit ng Choco Mucho ang 5 puntos, kasunod ang Creamline na may 4 puntos at Petro Gazz na may 3 marka.

Base sa ranking, ang magwawagi sa laban sa 3-0 o 3-1 ay may 3 puntos habang sa 3-2 panalo ay 2 may puntos. Ang matatalo sa laban sa 2-3 set ay may 1 puntos habang ang mabibigo sa 0-3 o 1-3 ay walang ranking points. (Lito Oredo)