Sa pagsasabing baka pakana lamang ito ng China, kinontra ng liderato ng Senado ang imbestigasyon sa pinasok umanong kasunduan ni dating pangulong Rodrigo Duterte sa China.

Naniniwala si Senate President Juan Miguel Zubiri na walang mapi¬piga sa nasabing isyu dahil itinanggi na ito ng kampo ni dating Pangulong Duterte at tanging si dating presidential spokesperson Harry Roque lamang ang nagsalita rito.

“Ang problema kasi dine-deny ng kabi-kabilang panig na may agreement. Si Harry Roque lang ang nagsasabi,” paliwanag ni Zubiri sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

“Napakahirap naman pagtawag mo sa kanila, sasabihin nila wala, hindi naman totoo iyan. So ano mangyayari sa hearing na iyan?” katuwiran pa ng Senate President.

Nagbigay na rin umano ng komento ang majority leader na pakana lamang ito ng China upang mag-away ang mga Pilipino.

“It is only a political scheme being pushed for by China. Para maintriga daw tayo, para mag-away daw tayo,” paglalahad ni Zubiri.

Nang tanungin kung hindi na iimbestigahan ng Senado ang isyu, sinabi ni Zubiri na walang makakapigil kung i-refer ito sa Senate Committee on Foreign Relations ni Senadora Imee Marcos.

Kamakailan lamang ay sinabi ni Roque na may pinasok na kasunduan si Duterte kay Chinese President Xi Jinping na walang ipapasok na construction materials ang Pilipinas sa nabubulok na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.