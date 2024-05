Inamin ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque na wala siyang personal na impormasyon sa isang high ranking government official na nakipag-usap sa kinatawan ng International Criminal Court (ICC).

Ayon kay Roque, nasagap lamang niya ang impormasyong ito at binahagi sa publiko nang mainterbyu ng One News noong Biyernes.

“No personal knowledge. So, I can’t say beyond what I’ve said that I heard,” ani Roque sa isang text message.

Sa interview noong Biyernes, sinabi ng tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pinapasok umano ng Bureau of Immigration ang mga imbestigador ng ICC noong nakaraang taon. Hindi raw itinago ng mga imbestigador ang kanilang pagkakilanlan kaya naka-record ito nang sila ay pumasok at lumabas ng Pilipinas.

Nakipagpulong din umano ang ilang high-level government official sa mga imbestigador ng ICC. Hindi binanggit ni Roque ang pangalan nito pero ito ay “the second highest government salaried classification. One notch lower than the salary grade of the President.”

Ang mga opisyal ng gobyerno na isang baytang lang ang baba sa suweldo ng Pangulo ay ang Bise Presidente, Senate President, House Speaker at Chief Justice.

Nitong nagdaang araw ay sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na malapit nang ilabas ng ICC ang arrest order laban kay dating Pangulong Duterte at sa anak nitong si Vice President Sara Duterte.

Hindi naman natatakot ang kampo ni Duterte dahil na rin sa pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi papapasukin ang ICC kahit mag-isyu ng warrant of arrest.