Raffy Japa Cup babalik makalipas ang 1 dekada

MAKALIPAS ang higit isang dekada, ibabalik ng PBA Press Corps ang Japa Cup at uumpisahan ang 2024 edition sa pamamagitan ng double-header ngayong Linggo, May 5, sa Ninoy Aquino Stadium.

Hatid ng Burlington ang torneo ngayon na ipinangalan kay Raffy Japa, ang unang presidente ng PBAPC, 10 teams ang magbubuno sa single round robin, uumpisahan ng PBA Press Corps at BTS (Blue Boys-Table-Stats) ang laro sa 10am, kasunod ng match ng Ginebra at MVP Group ng 11:30.

Bago ang mga laro ay ang simpleng opening ceremony, special guest si Philippine Sports Commission chairman Richard Bachmann. Imbitado rin sina PBA chairman Ricky Vargas, commissioner Willie Marcial, SMC sports director Alfrancis Chua, First VP Channels and Content Management Cignal TV Sienna Olaso, PSA president Nelson Beltran, at ang pamilya ni Mr. Japa.

Major backers ng palaro ang PSC, Gatorade, PBA, Rain or Shine at LGR, galing sa PBA community ang teams na kasali, nasa Group A ang PBAPC, Team Beermen, BTS, Terrafirma/NorthPort at Cignal. Sa Group B ang MVP Group, TV5 Engineering, TV5/Sports5 Production, Games and Amusements Board at Ginebra. Special guest team ang PSC.

Inilista ng Ginebra si Gilas naturalized player Justin Brownlee bilang assistant ni head coach Rey Baron, si Chua ang team manager. (Vladi Eduarte)