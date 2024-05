Pasayahin si nanay

May plano ka na ba ngayong nalalapit na Mother’s Day?

Narito ang ilang tips na makakatulong sa iyo para gawing memorable ang araw ng inyong ilaw ng tahanan!

Ang mga nanay ay kilalang mapag alaga, maasikaso, na tila hindi napapagod para sa pamilya.

Kaya naman why not give your mom a special break? Dalhin siya sa spa at magpapamper.

May mga nanay din kasing nakakalimutan nang mag ayos kaya naman it’s time para makapag-beauty rest si mother.

Dalhin din siya sa kanyang favorite restaurant o sa kainang masarap para hindi na magluto si nanay.

O kaya naman, ikaw nalang ang maghanda ng masarap na pagkain at samahan ng magandang set up with flowers at candle lights pa.

Gawin na rin ang mga gawaing bahay na karaniwan niyang ginagawa para naman siya ay makapagpahinga.

Pwede ring manuod ng concert o di naman kaya ay sine.

Perfect din mag beach lalo ngayong mainit.

Kung may budget, ipagshopping si mommy.

Baka hindi na kasi nakakabili ng para sa sarili, dahil laging inuuna si kuya, ate, bunso o kaya naman ay si tatay.

Pero ang pinaka mahalaga, iparamdam kay nanay na siya ay special may okasyon man o wala.