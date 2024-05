Para kay Bossing ‘Eat Bulaga’ theme song pinatugtog sa Hong Kong Disneyland

Ang daming kinilabutan, naluha nang makita ang video na pinost ni Danica Sotto-Pingris sa Instagram.

Actually, birthday tribute niya `yon para sa kanyang daddy (Vic Sotto), na nag-birthday nga noong April 28.

Sa Hong Kong Disneylang nag-celebrate ng birthday si Bossing, at kasama nga niya ang halos buong pamilya niya, ha!

Pero, ang nagpakilabot, nagpaiyak talaga sa mga netizen ay nang makita nilang salubungin ng banda si Bossing sa mismong gate ng Hong Kong Disneyland.

Eh kasi nga, ang theme song ng ‘Eat Bulaga’ ang tinugtog ng banda. At tuwang-tuwa si Bossing sa nakikita niya, naririnig niya, ha!

“Overflowing with gratitude as we celebrate our Dad’s birthday. Thankful for all the magical moments and for another unforgettable trip with my loved ones. @hkdisneyland,” sey ni Danica.

Heto nga ang sey ng mga netizen na nakapanood ng video:

“Galing nung band!”

“Oh my, I got goosebumps when I heard the Eat Bulaga sound. Please, please, may I request for the full video of the Eat Bulaga music in Hong Kong Disneyland. It’s really music to my ears.”

“Happy-happy birthday to your never aging Dad! The best ‘yung last part ang ganda ng tinugtog ng band!”

“Enjoy those precious moments.”

“Aliw naman nung music sa huli, Eat Bulaga.”

“Yay! Nakakatuwa at nakaka-teary eye ang EB theme song. Mahal ka namin Bossing! Happy birthday mwah mwah tsup tsup.”

“Goosebumps.”

“Wow!! Eat Bulaga talaga!! Amazing! Happiest birthday, Bossing!”

“Yung tingin ni Tali, nagtataka siguro bakit may kumakanta ng Eat Bulaga sa Disneyland.”

“Big fan since 1979! I was hoping to hear the EB themes song in full from the Disney Band!”

“Wowww Eat Bulaga @Disneyland.”

Bongga, di ba?