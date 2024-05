Paolo Banchero, Magic ayaw pa magbakasyon

TINIPA ni Paolo Banchero ang 10 sa kanyang 27 points sa fourth quarter at naligtasan ng Orlando Magic ang 50 points ni Donovan Mitchell tungo sa 103-96 panalo sa Game 6 ng kanilang East first-round.

Nakaiwas sa exit ang Magic, napuwersa ang deciding Game 7 sa Lunes (araw sa Manila) sa Cleveland.

“I’m excited. It’s a do-or-die situation, so we’ll put together another special effort,” deklarasyon ni Banchero, ibinaon ang 3 na nagtulak sa Magic sa 92-89 lead na hindi na binitawan.

Sumegunda ng 27 points si Franz Wagner, anim na 3-pointers ang tinuhog ni Jalen Suggs tungo sa 22 para sa Orlando.

Pambihira ang ginawa ni Mitchell pero kinapos. Nilista niya ang final 22 points ng Cavaliers kabilang ang lahat ng 18 ng team sa fourth quarter. Naka-21 points si Darius Garland pero hindi nakisama sa Cleveland ang basket mula long range, 7 for 28 lang sa 3s.

Nagsumite ng 22 of 36 clip si Mitchell, 3/9 sa labas ng arc.

Sa pangunguna nina Mitchell at Max Strus, inumpisahan ng Cavs ang third quarter sa 17-4 blitz.

Naiwan hanggang siyam ang Magic bago naidikit 78-73 papasok ng fourth. (Vladi Eduarte)