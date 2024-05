Pagbati sa ‘The Nami art gallery’

Itong nakaraan linggo ay nagbukas ng pangatlong branch ang The Nami Gallery sa 4th floor ng Greenhills Mall, San Juan. Kaalinsabay nito ang opening exhibit na ang tema ay “Love in the Spring Time”. Tampok ang mga kilalang Filipino Artists – Painters na Sina Renato Cheng, Raul Isidro, Mari Zha Cavill, Ombok Villamor, Jun Impan, Norlie Meimben, Cee Cadid, Caloy Gabuco, Celso Pepito, Lydia Velasco at Fidel Sarmiento.

Samantala lang ang mga sculptor naman ay sina Fred Baldemor, Kik Villanueva, Richard Buxani, Anita del Rosario, Ram Mallari, Danny Rayos Del Sol at Karen May Castrillo Villasenor.

Naging matagumpay ang nasabing pagbubukas dahil dinaluhan ito ng mga artists, personalidad at mga art collectors.

Muli ang aking pagbati sa masipag na mag-asawa Ng Tin at Gab Yap sa kanilang pangatlong branch ng “The Nami Art Gallery.”