Walang katotohanan na madaragdagan ng P25 ang pamasahe sa modern jeepney, ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB).

Tiniyak ni LTFRB Chairperson Teofilo Guadiz III na mananatili ang pamasahe sa mga consolidated jeepney at mga modern jeepney.

Ginawa ni Guadiz ang pahayag dahil sa sinabi ng isang lider ng Piston na isusulong nila ang P25 dagdag sa pamasahe upang mabawi ang pinuhunan sa pagbili ng modern jeepney alinsunod sa public utility vehicles modernization program (PUVMP).

“There is no basis to implement fare hikes for public utility vehicles (PUVs),” saad ng LTFRB chief. “Several factors such as inflation and cost of fuel must be considered before the agency approves a new fare increase.”

Ang mga traditional jeepney na nakapag-consolidate ng prangkisa ay bibigyan ng 27 buwan para makabili ng modern jeepney. Ang hindi naman nakapag-consolidate pagkatapos ng deadline noong Abril 30 ay ituturing nang kolorum sa loob ng isa o dalawang linggo nga¬yong Mayo.

Samantala, iimbestigahan naman ni Senadora Grace ang epekto ng PUVMP sa mga tsuper at operator. Nais din malaman ng senadora kung ginagamit na ang P200 milyong pondo para sa livelihood assistance ng mga tsuper na nawalan ng pinapasadang jeepney.

Binanggit pa nito na matagal na niyang hinihingi sa Department of Transportation (DOTr) ang detalyadong impormasyon sa status at revised timeline ng PUVMP pati na ang updated data sa consolidated jeepneys; impormasyon sa sineserbisyuhang ruta at apektadong ruta at sa mga contingency plans.

“Sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga tsuper, alam naman ninyo na sa si¬mula pa lang, ‘yung mga sinasabi ko sa DOTr na dapat isumite nila bago nila implementa ‘yung programa, ay gawin nila. Kaya lang ang nakakalungkot nito, hanggang ngayon, hindi pa rin nila natutupad,” paglalahad ng chairperson ng Senate Committee on Public Services.

“Hanggang ngayon, pinaglalaban ko pa na sana mas tumaas ang subsidiya ng gobyerno. Pangalawa, ay sana ‘yung mga sasakyan, mas mura at gawa dito sa Pilipinas. Pangatlo, ay bigyan kayo ng maayos na pondo para naman dun sa hindi makakapag-consolidate, merong alternatibong livelihood program,” dagdag ng mambabatas.