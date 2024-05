ISANG espesyal na dasal ang inilabas ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines’ (CBCP) Episcopal Commission on Liturgy para magkaroon ng ulan at malabanan ang nararanasang init ng panahon.

Ang nasabing dasal ay tinatawag bilang “Oratio Imperata Ad Petendam Pluvia” o “Obligatory Prayer to Request for Rain” sa salitang ingles.

Ito ay isang invocative prayer na dinadasal ng mga mananampalatayang Katolika na nangangailangan ng divine intervention sa panahon ng pagluluksa at kalamidad.

Kasabay nito’y agad namang naglabas ng circular ang Archdioces of Manila na nag-aatas sa lahat ng mga parish na ipanalangin ang nasabing Oratio Imperata sa kanilang mga misa.