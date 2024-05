Nestle warehouse sinalakay, armadong grupo tumiba

PINASOK ng armadong kalalakihan ang isang warehouse at tinangay ang tinatayang P298,200.00 halaga ng cash at cellphone sa Imus City, Cavite, Biyernes ng madaling araw.

Inaalam pa ngayon ang pagkakakilanlan sa di pa batid na bilang ng suspek at armado ng kalibre ng baril na tumakas tangay ang cash at cellphone.

Sa ulat, bandang alas-12:30 Biyernes ng madaling araw nang sumulpot ang mga suspek sa Optimize Customer Solution Inc., (OCSI) sa kahabaan ng Aguinaldo Highway, Brgy Anabu 1-B, Imus City Cavite.

Tinutukan nila ang dalawang security guard na sina Allan at Cesar, kinuha ang kanilang service firearm na isang kalibre 38 na baril at isang shotgun habang ang isang suspek ay umakyat sa ikalawang palapag ng warehouse at pinasok ang cashier office at tinangay ang 22 unit na android phones na nagkakahalaga ng P183,200 at cash na P115,000.00 o kabuuan na P298,200.00.

Matapos nakuha ang cash at mga cellphone ay tumakas na ang mga suspek.

Ang OCSI ay bodega ng mga produkto ng Nestle Philippines.

Patuloy ang isinasagawang imbestigasyon at backtracking sa Closed Circuit television sa mga posibleng dinaanan ng mga armadong grupo. (Gene Adsuara)