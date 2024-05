Michelle natupad dream na mapuntahan si Apo Whang Od

Pinalakpakan at pinuri ni Pia Wurtzbach ang naging journey ni Michelle Dee para maisakatuparan ang matagal na nitong pangarap na makita at magawa ang matagal nang dream collaboration ng ating Miss Philippines Universe 2023 sa Philippine legend at tinaguriang ‘National Treasure’ na si Apo Whang Od.

Pinost nga ni Michelle sa kanyang Instagram ang naging paglalakbay niya sa Buscalan, Kalinga.

Inabot ng 27 hours ang naging journey niya kasama ang team para ma-achieve ang pinapangarap na pagkikita.

Sari-saring photos ang pinost ng Miss Universe Philippines 2023 sa kanyang IG.

Sa unang photo, makikita na masayang kinokoronahan ni Michelle ang Pinay living legend na suot-suot ang ‘MMD t-shirt’. Personal na ibinigay ni Michelle ang t-shirt kay Apo Whang na game na game namang isinuot iyon.

Flinex din ni Michelle ang signature na tatlong tuldok na tattoo sa kanyang braso na ginawa ng kilalang pinakamatandang ‘mambabatok’ sa mundo.

“Forever inked on my body and in my heart,” ‘yan ang komento ni Michelle sa iconic tattoo ni Apo Whang.

Sinamantala na rin ni Michelle ang pagkakataon na patatakan at palagyan ng tatlong tuldok mula sa mambabatok ang original sketches ng iconic gown na isinuot niya sa Miss Universe pageant last year.

Ang mga disenyo kasi ng matandang mambabatok ang naging inspirasyon ng designer na si Mark Bumgarner at ni Michelle sa gown na sinuot ng huli sa Miss Universe.

Pinusuan ng netizens, beauty queens, at kapwa celebrities ang nasabing IG post ni MMD.

So bongga, ha!