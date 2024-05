Mga Multo Nagpasaklolo!

Mga ka-Misteryo maraming lugar ang pinamumugaran ng mga namatay at hindi sila makatawid sa kabilang buhay. Ano ang gagawin mo kung biglang lapit sayo ang multo at nagpasaklolo sayo?

Yan ang paksa natin ngayon ‘Basta may Misteryo Alamin Natin Ang Totoo!”

Kamakailan lang nagtungo tayo sa Quezon province para bumisita sa Ciudad Verdadero, ang ‘Lunsod Ng Katotohanan’ kung saan pinamumugaran ng mga magagandang nilikha sa dimensyon ng elemento o elemental beings at naging exterrestrial beings.

Humimpil muna kami para magtanghalian kasama sina Dr Jo Bilasano sa isang bibingkahan sa Luisiana Laguna nang biglang magkuwento ang isa mga lalaki sa lugar tungkol sa pagpaparamdam at pagpapakita ng mga multo sa lugar.

Misteryo: “Ano ho yung sinasabi niyo dito na kinatatakutan ang lugar na ito? Ano ba ang karanasan ng mga tao dito?”

Obet: “May nagpapakita kasing white lady. May nakikisakay na multo. Meron biglang tumatawid sa kalsada kaya delikado sa aksidente.”

Misteryo: Mang Obet ano ho yung sinasabi niyong trahedya dito?”

Obet: “Noong unang panahon pa kasi may malagim na aksidente dito? Isang pampasaherong bus ang naaksidente na may 69 pasahero at 13 ang namatay. Meron pang isang bus ang nadisgrasya uli dito na may 40 pasahero at 7 ang patay.”

Habang kausap natin si Mang Obet biglang nagsalita si Dr. Jo Bilasano ang ating Reiki Master. “Yun pala kaya pala nakita ko sila. “ Nagpapadasal sila mga kaluluwa kasi dun sa area na yun parang flashback nakita ko may bus na naaksidente at maraming namatay. Sabi ng mga kaluluwa pa-heal naman kami.”

Misteryo: “So ano pong gagawin natin?”

Dr Jo Bilasano: “Kaya pala ang role niyo ngayon ay gamutin natin. Dahil dito nagdasal na kami para makatulong sa mga kaluluwa para makatawid sa kabilang buhay.”

