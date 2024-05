Mga faney nina Sharon, Gabby nataranta sa iskup ng Abante

Nakakatuwa naman ang solid fans ng tambalang Sharon Cuneta, Gabby Concepcion, ha!

Nataranta nga sila sa iskup kahapon ng Abante.

Inilabas nga kasi namin na nag-uusap na ang mga kampo ng concert producer na si Nancy Yang at baka matuloy na ang 4th concert ng aktor at ng Megastar, ang ‘P.S. I Love You: The Next Chapter’.

Tuwang-tuwa rin ang Sharon-Gabby fans sa sinabi namin na baka hindi lang sa Pilipinas ang concert at pati ang USA at Canada concert tour nila ay matuloy na rin, ha!

At baka nga makasali rin ang anak nilang si KC Concepcion.

Sey nga ng isang fan na nag-message sa amin, “Hi Jun! Greetings from Florida! I’m so happy kung matutuloy nga ang ShaGab concert.

“Thanks for the scoop. Super happy at excited ang ShaGab Nation, we are ready!! Take care and God bless!”

May iba rin na nag-message sa amin at nagsabing nataranta talaga sila sa isinulat namin dito sa Abante.

May iba nga na naiyak pa raw, ha!

Naku, talaga namang hindi maikakailang kapag magkasama sina Sharon, Gabby ay sakalam (malakas) sila, ha!

Kahit nga 2024 na ay ang dami pa ring fans ang love team nina Sharon, Gabby na unang sumikat noong 80s.

So bongga!

Anyway, quiet lang si Nancy tungkol sa isinulat namin.

Hindi pa raw siya puwedeng magsalita tungkol sa posibilidad ng 4th concert nina Sharon, Gabby.

Abangan na lang daw namin.

‘Yun na!