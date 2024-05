Marlon Tapales uupakan WBC Asian Continental belt

SISIMULAN ni dating two-time world champion Marlon “Nightmare” Tapales ang panibagong landas tungo sa pagkamit ng pangarap na muling magkampeon sa pakikipagbanatan kay Thai boxer Nattapong Jankaew para sa World Boxing Council (WBC) Asian Continental 122-pound belt sa darating na Mayo 10 sa Midas Hotel and Casino sa Pasay City.

Babangon muli upang makabalik sa world title fight ang dating International Boxing Federation (IBF) at World Boxing Association (WBA) junior-lightweight kingpin laban sa first timer sa ‘Pinas na si Jankaew na hanap ang ikalawang sunod na panalo kasunod ng first-round knockout victory sa kababayang si Woraphon Saecha nitong Marso 30 sa World Siam Stadium, Bangkok, Thailand.

Hindi pinalad na makamit ng 32-anyos na tubong Tubod, Lanao del Norte na si Tapales (37-4, 19KOs) ang inaasam na undisputed 122-pound titles kontra kay unbeaten Japanese champion Naoya “Monster” Inoue noong nagdaang Disyembre nang isuko nito ang dalawang titulo sa bisa ng 10th round KO loss sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan.

“I learned a lot from my last fight. I will work hard to become a world champion again,” wika ni Tapales. “Continue naman ako sa pag-eensayo at malinaw sa isip ko na magiging World champion po ako ulit.” (Gerard Arce)