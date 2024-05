Luka Doncic, Mavericks biyahe sa second round

WALA nang team ang Los Angeles sa second round ng West playoffs.

Nangulit si Luka Doncic ng 28 points at 13 assists, ikinalat ni Kyrie Irving sa second half ang 28 sa kanyang 30 points, at pinagbakasyon ng Dallas Mavericks ang Clippers sa bisa ng 114-101 win sa Game 6 ng kanilang first-round series.

Nananakit ang kanang tuhod ni Doncic pero nagawang buhatin ang Mavs patungong West semis, haharapin ang top seed Oklahoma City Thunder. Game 1 sa Miyerkoles (araw sa Manila).

Wala pa rin si Kawhi Leonard dahil sa namamagang kanang tuhod, hindi kinayang isalba ng 18 pointsnat 11 rebounds ni Paul George ang season ng Clippers.

Ang Lakers, pinatalsik din ng defending champion Denver sa five games sa kanilang first-round series.

Naka-16 points at 13 assists si James Harden pero 5 of 16 lang sa field, 0 for 6 sa 3s. May 20 markers si Norman Powell, 17 points at 11 rebounds kay Ivica Zubac.

Sumuporta ng 14 points mula apat na 3s si PJ Washington sa Dallas, 13 kay Daniel Gafford.

Ang co-star ni Doncic na si Irving ang nagbigay ng biggest lead ng Dallas, 106-82, nang bumitaw ng tres at banggain ni PJ Tucker bago ipinasok ang bonus free throws.

Kumalas mula 52-52 halftime tie ang Mavs nang ma-outscore ang LA 35-20 sa third quarter. (Vladi Eduarte)