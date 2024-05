Lolo binaril habang kaangkas ang apo

PATAY ang isang lalaki matapos na ito ay barilin ng isang motorcycle riding gunman na umano ay naghahanap sa bahay ng barangay chairman sa Barangay Escribano, San Juan, Batangas, Huwebes ng hapon.

Agad nasawi ang biktimang si Benjamin Aguado, 58-anyos, residente ng nasabing barangay, matapos na ito ay magtamo ng dalawang tama ng kalibre 45 baril.

Ayon sa report ng San Juan police station, sakay ng motorsiklo ang biktima at tinatahak ang barangay road at kaangkas pa ang kanyang apong babae patungo sa Poblacion, nang parahin ang mga ito ng kasalubong na nakamotorsiklo ring salarin.

Tinanong muna nito sa biktima kung saan ang bahay ng kapitan ng barangay.

Subalit kasunod noon ay agad nang nagbunot ng baril ang salarin at bigla na lamang binaril nang malapitan ang biktima.

Mabilis ding tumakas ang suspelk matapos ang pamamaril.

Hindi naman nasaktan ang kaangkas na apo ng biktima.

Inaalam pa rin ng mga awtoridad ang pagkakakilanlan sa suspek, na ayon sa mga nakakita ay nakasuot ng puting t-shirt, itim na jacket at nakasumbrero, may dalang sling bag at sakay sa itim na motorsiklong Suzuki Smash.

Hindi pa rin batid kung ano ang motibo nito sa pamamaril. (Ronilo Dagos)