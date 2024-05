Leandro ‘di malimot ‘pagkaskas’ ni Rosanna

Markado si Rosanna Roces kay Leandro Baldemor. Si Osang nga kasi ang unang babae na ‘natikman’ niya sa harap ng kamera.

Natikman in the sense na naging leading lady niya, o nakapareha niya sa harap ng kamera.

At bongga nga, dahil pictorial pa lang, nabaliw na siya sa ginawa ni Osang sa kanya.

“Si Osang kasi, nasa ibabaw ko siya. Kinaskas naman nang kinaskas. Hahahaha!

“Hindi ko alam kung intention niya. Pero first time ko `yon. Sabi ko, aba, pu!@#$. Eh, 18 pa lang ako noon.

“Mapusok pa ako noon. Kung makikita niyo `yung pictorial ko, kitang-kita ang reaksyon ko.

“Hindi ko rin makalimutan ang suot ni Osang noon. Ang panty niya parang lace lang,” chika pa ni Leandro.

So, isa rin siya sa nabaliw kay Osang noon?

“Eh, lahat naman, di ba? Iba kasi si Osang noon!”

May nangyari ba sa kanila ni Osang noon?

“Wala! Wala. Hindi ko natikman ang ‘pinya’ (‘Patikim ng Pinya’ ang movie nila noon). Hahahaha!” natatawang sabi ni Leandro.

Anyway, super bait daw ni Osang sa kanya, na parang nakababatang kapatid ang turing sa kanya.

“Si Osang nandoon ‘yung pagka-ate sa kanya, eh. Gina-guide talaga niya ako. Batang-bata pa ako noon.

“Kaya noong natapos ang kontrata niya sa Seiko Films, kinuha niya agad ako para sa movie niya with Christopher de Leon. Siya ang nagrekomenda sa akin sa Viva Films.

“Hindi niya ako nalilimutan talaga. Kaya lagi kong sinasabi na malaki ang utang na loob ko kay Osang.

“Malaki rin ang utang na loob ko kay Abby (Viduya), dahil siya rin ang pumili sa akin na maging leading man niya sa movie niya, ang ‘Sariwa’ na launching movie niya as a sexy star. On the spot, ako ang pinili niya,” kuwento ni Leandro.

Anyway, hindi na nga biro ang narating ni Leandro ngayon, hindi bilang artista, kundi bilang negosyante, manlilililok. Grabe nga ang na-achieve niya sa part na ito, na ang lalaki ng mga proyektong nahawakan niya.

Kaya naman, super ganda ng buhay niya ngayon, na ang ganda ng mansion niya sa Paete, Laguna, na may swimming pool, at pagkalaki-laki.

Doon mo rin makikita ang iba’t ibang ‘creation’ ni Leandro, na ikamamangha mo talaga. Iba rin talaga ang talent ni Leandro, na pagkahusay-husay rin talaga.

Pero siyempre, hinding-hindi pa rin niya iiwanan ang showbiz. Marami pa nga raw siyang gustong makatrabaho.

Siyanga pala, si Leandro ang gagawa ng bagong trophy ng The Eddys na gaganapin sa July 7, 2024. Ang bongga ng bagong disenyo, at siguradong mag-i-enjoy ang mga makakakuha nito.

Bongga! (Dondon Sermino)