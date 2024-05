King Tiger bet ng dehadista

PATOK sa mga karera tipster ang kabayong si Daily Burn pero pambato naman ng mga dehadista si King Tiger paglarga ng Philracom Rating based Handicapping System Race na ilalarga ngayong Linggo sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Gagabayan ni class A rider Jeffril Tagulao Zarate si Daily Burn habang si reigning Philippine Sportswriters Association (PSA) – Jockey of the Year awardee John Alvin Guce ang gagabay kay King Tiger.

May distansiyang 1,200 metro, ang ibang makikipagtagisan ng bilis kina Daily Burn at King Tiger ay sina Hamlet, Ridgers, Eye In The Sky at Sister Moon.

Pasisibatin ang nasabing karera sa unang race kung saan nakalaan ang P15,000 karagdagang premyo na ikakalat sa unang tatlong kabayong tatawid sa meta.

Hahamigin ng may-ari ng mananalong kabayo ang added prize na P11,000 habang mag-uuwi naman ng P4,500 ang breeder ng mananalong kabayo, P1,000 at P500 ang second at third, ayon sa pagkakasunod.

Samantala, pitong karera ang pakakawalan ngayong araw ng Linggo ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) kaya paniguradong masaya ang mga karerista sa kanilang paglilibang. (Elech Dawa)