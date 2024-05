Jaydee Tungcab, Blackwater humirit ng panalo bago umeksit

Mga laro Linggo:

(Ninoy Aquino Stadium)

3:00pm – Magnolia vs TNT

5:30pm – Ginebra vs NLEX

SA likod ng career-high 19 points ni Jaydee Tungcab, inilampaso ng Blackwater ang Phoenix Super LPG 102-83 para maingay na isinara ang kampanya sa PBA Philippine Cup at sa 2023-2024 season sa Ynares Sports Arena sa Pasig, Sabado ng hapon.

Tumapos ang Bossing sa 10th place sa 4-7 slate, nalaglag sa 11th ang Fuel Masters (3-8) sa itaas lang ng panghuling Converge (2-9).

Inumpisahan ng team ni coach Jeff Cariaso ang tournament sa 3-0 pero hindi muling nanalo hanggang nitong huli.

Mula sa labas ng arc ay 5 for 9 si Tungcab, may 5 rebounds, 4 assists at 2 steals pa.

Naka-2 points lang sa first half si Troy Rosario pero tumapos ng double-double na 17 points, 14 rebounds. Naka-11 si Rosario sa fourth quarter nang ma-outscore ng Blackwater ang Phoenix 32-14 para kumalas.

Naglista ng 10 points si Rey Nambatac sa third tungo sa 16, umayuda ng tig-11 sina RK Ilagan at Bradwyn Guinto. Hindi umiskor si Christian David pero humablot ng 11 rebounds at dinomina ng Bossing ang boards 63-47.

Hindi naibalik ng 22 points ni Jason Perkins ang Fuel Masters matapos ang 10 lead changes at 3 ties. Ang 14 points ni Jayjay Alejandro na lang ang naka-double figures sa Fuel Masters. (Vladi Eduarte)