Mga laro Linggo: (FilOil EcoOil Centre)

11:30am – Perpetual vs EAC

2:00pm – Saint Benilde vs Lyceum

DAHIL sa tikas ni rookie sensation Gia Maquilang, naisalo nito ang Letran Lady Knights sa two-way tie sa second spot sa team standings matapos tuhugin ang 29-27, 20-25, 23-25, 25-23, 15-13 mahirap na panalo kontra San Beda University sa NCAA Season 99 women’s volleyball tournament second game sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City, Sabado.

Nagtala si Maquilang ng double-double na 24 points mula sa 20 attacks, tatlong service aces at isang block kasama ang 11 excellent digs upang tulungan ang Lady Knights na ilista ang 6-2 karta at saluhan ang kapwa taga-Intramuros na Lyceum of the Philippines.

Naka-una ng isang set ang Lady Knights pero sumadsad sila sa second at third frame para makalamang ang Lady Red Spikers, 1-2, at mamuro sa pagsilo ng panalo.

Subalit naging matatag ang Letran, sinikap na makuha ang panalo sa set 4 upang makahirit ng deciding fifth.

Nakatulong ni Maquilang sa opensa sina Marie Judel Nitura at Lea Rizel Tapang upang makuha ang panalo sa huling set at ipalasap sa Lady Red Spikers ang pang-limang talo sa walong laro.

Bumira si Nitura ng 15 points, habang 11 at siyam na puntos ang tinikada nina Tapang at Nizelle Aeriyen Martin, ayon sa pagkakasunod.

Mag-isa naman sa top spot ang defending champions College of Saint Benilde Lady Blazers, hawak nila ang 8-0 karta. (Elech Dawa)