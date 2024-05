Edukasyon: Tanglaw ng Kaunlaran at Katarungan; Isang Bagong Paaralan para sa Dinalaoan, Calasiao, Pangasinan*

Sa himagsik ng kaalaman, pag-asa’y natatamasa, Hindi pangako ng dila, kundi lihim ng kamay.

Huwag bigyan ng isda, turuan magpangingisda, Bawat bata’y may karapatan, sa pangarap, sa layunin, sa buhay na walang hanggan.

Sa ika-3 ng Mayo, 2024, sa piyesta ng Calasiao, kami sa Kamuning Bakery Cafe (KBC) ay nagpahayag ng aming suporta sa edukasyon sa pagbigay ng isang gusaling paaralan sa Dinalaoan Elementary School sa Barangay Dinalaoan, Calasiao, Pangasinan.

Ang aming handog na may apat na silid-aralan ay nagpapahayag ng aming tiwala sa kapangyarihan ng edukasyon na maging simula ng progresong pangkumunidad. Nagawa namin itong donasyon sa tulong ng “Operation Barrio Schools” ng Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry, Inc. (FFCCCII) sa ilalim ng pamumuno ni Pangulo Dr. Cecilio K. Pedro at sa kooperasyon din ng negosyanteng si Willie Sy.

Ang Barangay Dinalaoan ay kilala sa taglay nitong husay sa paggawa ng sikat at pinakamasarap na Puto sa buong Pilipinas.

Nagbahagi ng kanilang suporta at pagmamalasakit sa okasyon ang mga distingwidong lider ng lokal na pamahalaan, kasama sina Dr. Sheila Marie Ferrer-Baniqued, miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ng Pangasinan; Alkalde Kevin Roy Q. Macanlalay ng Calasiao; Brgy. Kapitan Mylene Laforteza Ico; at Punong-Guro Gina Javier.

Hindi rin nagpahuli sa suporta ang mga kilalang lider tulad nina Senador Imee Marcos, Senador Bong Go, Kongresistang Rachel Arenas, Gobernador Ramon V. Guico III, Bise-Gobernador Mark Lambino, at marami pang iba.

“Ang edukasyon ay hindi lamang isang karapatan kundi isang biyayang nagbibigay liwanag sa bawat kabataan; ito rin ang susi upang harapin ang hamon ng kahirapan at inhustisya sa ating lipunan,” pahayag ko bilang may-ari ng Kamuning Bakery Cafe.

Ibinahagi ko rin ang isang makahulugang kasabihan sa Tsino: ‘授人以魚,不如授人以漁’. Ito’y nagpapahayag na mas mabuting turuan ang isang tao mangisda kaysa bigyan lamang siya ng isda.

Patuloy kong ipinapahayag, “Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kaalaman at pagtuturo, tayo’y nagtataguyod ng isang mas magandang kinabukasan para sa ating bayan dito sa buong Pilipinas.”

Ang donasyon ng pampublikong paaralan sa Barangay Dinalaoan ay nagbibigay-pugay din sa alaala ng yumaong natatanging guro at makatang si Mary Young Siu Tin at ng yumaong magiting na negosyanteng mangangahoy na si Lee Tek Kong.

Ang pagdalo ng mga opisyal ng FFCCCII, kabilang sina dating Pangulo ng Pangasinan Filipino Chinese Chamber na si George Chua Cham at Pangulo ng Eastern Pangasinan Filipino Chinese Chamber of Commerce na si Rosendo So, mga Regional Council Directors sina Alfredo Lim at Joseph Redulla ay nagpapakita ng pagkakaisa at determinasyon sa layuning masiguro ang mataas na kalidad ng edukasyon para sa lahat.

Saang iba pang mga rural na lugar sa Pilipinas nais mong kami ay mag-donate ng isa pang gusaling pampublikong paaralan? Pakiusap, isulat mo sa akin kung saan at bakit?

(Salamat sa lahat ng iyong feedback. Mag-email sa willsoonflourish@gmail.com. Sundan si Wilson Lee Flores sa YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, at @iamwilsonleeflores sa TikTok)